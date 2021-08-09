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Игорь Левитин обратился к российским олимпийцам

Игорь Левитин обратился к российским олимпийцам
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Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняли пятое место в медальном зачёте Игр.

«Мы вас провожали в Токио-2020, а встречаем в Москве-2021 транзитом в Париж-2024. Желаем вам успехов! Все наши попечители «Фонда поддержки олимпийцев» вас наградят грантами. Уверен, что вам это понравится! Хотел бы поздравить не только победителей и призёров, но и всю команду. Вы были единым целым, поэтому победила вся команда!» — передаёт слова Левитина со встречи с олимпийцами корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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