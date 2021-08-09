Игорь Левитин обратился к российским олимпийцам
Поделиться
Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняли пятое место в медальном зачёте Игр.
«Мы вас провожали в Токио-2020, а встречаем в Москве-2021 транзитом в Париж-2024. Желаем вам успехов! Все наши попечители «Фонда поддержки олимпийцев» вас наградят грантами. Уверен, что вам это понравится! Хотел бы поздравить не только победителей и призёров, но и всю команду. Вы были единым целым, поэтому победила вся команда!» — передаёт слова Левитина со встречи с олимпийцами корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Комментарии
- 9 августа 2021
-
19:25
-
19:25
-
19:18
-
19:11
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:42
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:11
-
17:53
-
17:42
-
17:24
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
15:47
-
15:44
-
15:31
-
15:09
-
15:01
-
14:57
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:14
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:44
Партнерский контент