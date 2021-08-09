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Мария Ласицкене подняла флаг России на Красной площади

Мария Ласицкене подняла флаг России на Красной площади
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), удостоилась чести поднять флаг России во время встречи с олимпийцами на Красной площади. Спортсменка сделала это под звуки гимна.

Отметим, что многократная чемпионка мира Ласицкене была вынуждена пропустить Олимпиаду-2016 из-за отстранения ВФЛА. На Игры в Токио Международная федерация допустила 10 российских спортсменов. Ласицкене рисковала не войти в их число, так как в начале летнего сезона получила травму. Но Мария быстро восстановилась и даже успела выиграть несколько незначительных турниров до отъезда в Токио. При этом высоту 2,04 м Мария взяла на Олимпийских играх впервые в сезоне.

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