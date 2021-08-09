Дина Аверина: после второго предмета поняли, что нас придерживают судьи
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Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), прокомментировала выступление на этих соревнованиях.
«За что было больше обиднее — за себя, за сестру или в целом, что вот так поступили со сборной России? В целом обидно за всё. После первого предмета мы подумали: «Ну мало ли, просто сегодня строго судят». После второго поняли, что нас придерживают. Благодарна людям, что пришли поддержать нас. Спасибо им большое за это. Планы на будущее? Пока нет планов», — приводит слова Авериной телеканал «Звезда».
Олимпийской чемпионкой стала израильская гимнастка Линой Ашрам. Российская сторона выразила недовольство судейством.
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