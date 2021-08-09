Британский ведущий усомнился в суровости санкций, наложенных на Россию на Олимпиаде-2020

Ведущий Last Week Tonight на телеканале HBO, британский комик Джон Оливер критически высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Россия ничуть не лишилась своей идентичности, соревнуясь как «Олимпийский комитет России», не так ли? Это всё равно, что сказать, что такой монстр как Харви Вайнштейн не имеет никакого отношения к The Weinstein Co. (кинокомпания, образованная братьями Бобом и Харви Ванштейнами. – Прим. «Чемпионата»), не знаю. Да, там же название действительно подразумевает другое?

Ближе к Токио наказание для россиян за допинг было смягчено, им разрешили участвовать в соревнованиях как Олимпийский комитет России, с формой, которая явно имеет нечто большее, чем мимолётное сходство с российским флагом. Мы же всё видим, это всё равно, что сказать: «Красный костюм водопроводчика на Хэллоуин» (речь о герое популярной игры – Супер Марио. – Прим. «Чемпионата»), этим никого не обманешь.

Музыка Чайковского? В этом больше русского, чем сам гимн России. На самом деле, нет более типичного русского звука, кроме, может быть, неконтролируемого плача старика, поедающего картошку. Вместо Чайковского они должны были услышать что-то ужасное, то, что засядет в их головы и напомнит о неприятном. Знаю, это сурово, но, согласитесь, это единственный сдерживающий фактор.

Совершенно очевидно, что ультиматум, поставленный России: соревноваться под нейтральным флагом и формой, когда ни флаг, ни форма на самом деле не являются нейтральными, означает, что это наказание вообще не было наказанием. Итак, давайте попробуем извлечь уроки из произошедшего, и в следующий раз, когда возникнет такая проблема, давайте сделаем всё, чтобы у запрещённых стран была более чёткая звездочка, обозначающая их участие, поэтому вместо спортивного костюма с изображением флага давайте оденем их в толстовку с изображением Шрека в сочетании с тапочками-смайликами и шляпой-лобстером», — приводит слова Оливера Hollywood Reporter.