Ласицкене: не все знают, даже где находится мой родной город. Но я смогла, я с золотом Игр

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поделилась дальнейшими планами на сезон.
«Не пересматривала пока свои прыжки. Времени выдохнуть даже не было. В целом я не смотрю свои прыжки, но эти посмотрю, потому что Владас комментировал для Первого канала. Правда, не знаю, когда это получится.
Хочется потренироваться ещё, сезон идёт. Но я сейчас уже не знаю, о чём думать. Пока наслаждаюсь. Но тренировка ещё будет. Я никому не отказываю в фотографии или ещё в чём-то. Мы находимся здесь для того, чтобы спорт выходил в массы, чтобы дети видели, что это возможно. Я из маленького города. Не все даже знают, где он находится. Но я смогла, я здесь — с золотой олимпийской медалью», — сказала Ласицкене в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 9 августа 2021
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