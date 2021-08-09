США ввели санкции против олимпийского комитета Беларуси на фоне скандала с Тимановской

Правительство США в числе прочих ввело санкции против белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) на фоне скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

«Национальный олимпийский комитет для Лукашенко и его ближайшего окружения служит инструментом для отмывания средств и уклонения от санкций», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Американские санкции ознаменовали годовщину выборов, которые американские чиновники признали «мошенническими».

Отметим, что до февраля 2021 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко, в данный момент его главой является старший сын Лукашенко Виктор.

Кристина Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.