Норвежский журналист: дождёмся тестов россиян на допинг, результаты могут быть неприятными

Норвежский журналист Эстен Сэтер опубликовал в издании Dagbladet статью, посвящённую успеху российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Она вышла под названием: «Россия смеётся над наказанием».
«В течение пяти лет после разоблачения олимпийского мошенничества, организованного Российским государством, она была главным символом стремления мирового спорта покончить с этим обманом. Ничего удивительного, что в конечном итоге россиянам остаётся только посмеяться над международными санкциями.
Для слишком многих представителей российских властей международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой всё дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем», — написал Сэтер в статье.
«Какой эффект будет иметь успех россиян на этой Олимпиаде, мы пока не знаем. Единственное, что известно: мировая лёгкая атлетика с её жёсткой линией отмечает, что в российской лёгкой атлетике происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придётся дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — добавил норвежец.
- 9 августа 2021
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