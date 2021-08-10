Аверина улыбалась, чемпионку Шурочкину поднимали одной рукой. Фото чествования медалистов

9 августа последний самолёт с группой российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх — 2020 в Токио, приземлился в московском аэропорту Внуково.

После прилёта российская делегация сразу направилась на Красную площадь, где состоялась торжественная встреча сборной и чествование команды.



В Токио осталась каратистка Анна Чернышёва, которая была отправлена на карантин сразу после прилёта в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают участников Игр, у которых обнаружился коронавирус.

На прошедшей Олимпиаде команда Олимпийского комитета России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Лучшие кадры с торжественной встречи олимпийцев на Красной площади — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.