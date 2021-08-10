Синхронистка Шишкина заявила, что в проблемах с музыкой на Олимпиаде-2020 нет злого умысла

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина рассказала, как отнеслась к проблемам с музыкой у россиянок на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

В самом начале выступления российского дуэта Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина в финале Игр музыка сначала включилась, затем прервалась и снова включилась, но уже не с начала. Ранее, во время квалификации, россиянкам и вовсе была включена другая мелодия. Всё это не помешало Ромашиной и Колесниченко завоевать золото.

«Договорились, что, если вдруг начнутся проблемы с музыкой, начнём считать сами. У нас имелась подстраховка, были оговорены некие моменты. Поверьте, команда настолько опытная и ко всему готовая, что я всегда говорю: «Даже если рухнет крыша в бассейне, всё равно доделаем все элементы». Сложно объяснить произошедшее. Что-то случилось с аппаратурой. Не повезло ведь не только Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, но и украинкам в группе. Не думаю, что речь идёт о злом умысле», — приводит слова Шишкиной RT.