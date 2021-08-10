Гимнастка Шкатова о серебре на ОИ: показали упражнения, а там дело уже было не за нами

Российская гимнастка Ангелина Шкатова прокомментировала выступление в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
«Результатом довольна, но не на 100%. Могло быть, наверное, лучше, но мы сделали свой максимум, показали свои упражнения, которые мы отрабатывали, а там дело уже было не за нами.
Было очень жарко и влажно. Когда мы вышли на опробование, не могли мячи держать в руках. Но потом сказали, что в зале вообще невозможно находиться и нам прибавили кондиционер, стало холоднее. Поэтому, когда мы выходили в квалификации выступать, была температура отличная. На улице было очень жарко. Меня встречает моя собачка, друзья, родственники. Все родные и близкие», — передаёт слова Шкатовой корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
На Олимпиаде в Токио в командном многоборье гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова завоевали серебро с результатом 90,700 балла.
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