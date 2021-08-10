Зарипова объяснила, почему Аверина проиграла Ашрам на Олимпиаде

Венера Зарипова, первая знаменитая ученица Ирины Винер, четырёхкратная чемпионка СССР, последние 30 лет проживающая в Израиле, объяснила, почему россиянка Дина Аверина проиграла Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.

«Тут сыграли введенные в 2016 году правила. С учетом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила Линой, снижает оценку на 0.7–1.00 бал. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали. Нынче не так, новые правила заточены под как можно более высокий уровень конкурентности.

Сейчас правила в гимнастике очень четко распределены. Мы в своё время были воспитаны на чистой художественной гимнастике: хореография, «школа», чистые стопы, колени, руки, база работы с предметом, все красиво, стройно. После введения новой системы оценок слишком многое стало зависеть от так называемого D3-D4: это риски и мастерство. В выступлении стали оценивать в основном акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам.

Раньше потеря стоила дорого, но сейчас её можно отыграть и выиграть, если на D3 у тебя больше, чем у остальных. Действующие правила D3 написаны, будто под Линой Ашрам. Даже с потерей ленты она это все восполнила на D3 и D4. Чисто психологически Линой Ашрам было легче. После потери снаряда она собралась, вышла и сделала остальные три вида стабильно и без потерь, что сыграло в конечном счёте немаловажную роль», — приводит слова Зариповой 9tv.co.il.

Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.



При этом российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили. После этого Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.



