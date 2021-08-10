Кадыров оценил выступление чеченских спортсменов на Олимпиаде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил выступление чеченских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Друзья, я встретился со спортивными функционерами нашей республики. Открывая совещание, поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Вопреки беспрецедентному давлению наша национальная сборная вошла в первую пятерку медального зачета и покинула Японию с высоко поднятой головой!

Особое внимание уделил выступлениям чеченских спортсменов. Две бронзовые медали — это, конечно, хороший вклад в общий зачёт, но данный результат не соответствует нашему потенциалу. Местные спортсмены способны на еще большие достижения.

Я поручил новому министру ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Турпал-Али Ибрагимову полностью пересмотреть систему подготовки атлетов. Основной акцент необходимо сделать на олимпийских видах спорта. Плоды этой работы должны быть видны уже на следующих летних ОИ в Париже», — написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».

Напомним, на Олимпиаде бронзу завоевали дзюдоист Тамерлан Башаев и боксёр Имам Хатаев.