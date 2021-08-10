Гимнастка Шкатова: после результатов личного многоборья понимали, что будет что-то не то

Российская гимнастка Ангелина Шкатова поделилась эмоциями от возвращения с Олимпиады.



«Чувствую себя отлично, я очень рада, что мы, наконец, прилетели, вернулись домой. Сейчас будем отдыхать и набираться новых сил. Эмоционально немножечко устали, нужно время, чтобы восстановиться. В Москве нас встретили шикарно. Сразу, как вышли из самолёта, нас встречали много народу, они были с цветами. Потом нас сразу посадили в автобус с открытой крышей. Везде флаги, кричат «Россия». Это очень приятно, спасибо.



Церемония закрытия? Было круто. От Игр впечатления, на самом деле, разные. Есть и радость, и немножко недовольства. Но всё равно нужно радоваться, как никак медаль. Столько труда стоит за этой медалью, поэтому всё равно рада.



Тяжело ли было выступать после результатов личного многоборья? Мы понимали, что будет что-то не то, но старались на это не обращать внимание, выходить и делать всё смело и уверенно, как мы можем. С Ириной Александровной уже общались, она сказала, что мы молодцы, мы сделали всё возможное. Сделали программу, которую с ней отрабатывали всё это время. Она нас похвалила и сказала ни в коем случае не расстраиваться. Дальше будем тренироваться и будем лучше.



Ощущения после соревнований? Хорошо всё закончилось, можно на отдых. Чем займусь? Буду спать» передаёт слова Шкатовой корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

На Олимпиаде в Токио в командном многоборье гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова завоевали серебро с результатом 90,700 балла.