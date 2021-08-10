Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали на Олимпиаде-2020

Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Спортсменка заняла четвёртое место. Её сестра Дина завоевала серебро. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

«Что получилось с Аришей. Она завязала небольшой тугой узел, который виден был, возможно, только ей сначала. Но по правилам, мы знаем, судьи знают, что элементы, которые потом выполнила бы гимнастка, не развязав этот узел, они не были бы засчитаны никакой из бригад. Кроме сложнейших элементов, когда любой предмет подлетает вверх, и гимнастки выполняют вращательные движения.

То действие, которое она совершила, реально лишило её больше чем балла. Потому что три десятых стоит сам узелок, и то, что она заменила ленту, вынесла непригодный предмет за площадку. Наказание для Арины было справедливым? Да. Ей сняли за непригодный предмет семь десятых балла, за узелок три десятых балла, и, конечно, были ещё какие-то неточности. Это объективно», — сказала Николаева в эфире программы «Время покажет».

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