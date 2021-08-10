Российская судья подробно разобрала выступление Линой Ашрам на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева подробно разобрала победное выступление израильской гимнастки Линой Ашрам в многоборье на Олимпиаде в Токио. Серебро завоевала россиянка Дина Аверина.

«В течение олимпийского цикла правила претерпели изменения. Это связано с тем, что что большинство сильнейших тренеров мира просили, чтобы гимнастика имела открытую оценку сложности, то есть это именно тот фактор, который выводит художественную гимнастику из разряда таких танцев с предметом в серьёзнейший вид спорта. Когда важным становится олимпийский девиз: „Быстрее, выше, сильнее“. Когда гимнастка должна обладать не только прекрасными внешними данными и красотой, но и совершенными скоростью, сложностью, координацией.

За последние два-три года гимнастки начали существенно усложнять свои упражнения. Что я хочу сказать о Линой Ашрам. Линой Ашрам имеет сложнейшую программу. Такую же сложную, как наши гимнастки. Я не говорю, сложнее или не сложнее. Сложнейшую. В некоторых аспектах — сложнее, чем у россиянок. Например, в некоторых элементах трудности тела. В некоторых рисках. В некоторых элементах мастерства предмета.

Проанализировав оценки, которые получила Линой Ашрам, ну, по телевизору это не так хорошо видно, конечно. В системе открытого судейства видны все погрешности, неточности. Судьи всё учли, всю сложность её выступления. Но в выполнении некоторых критериев, например, ловить нужно точно в наклоне, а не брать палочку впереди и потом переходить в наклон, какие-то такого рода мелкие вещи, они как раз и позволили получить определённого рода разницу. Что касается потери Линой Ашрам, да, она сделала серьёзную ошибку, допустила потерю…

Сложность программы Дины и Арины Авериных высочайшая. Дина выполнила свои упражнения очень качественно. За сложность она должна была получить оценку выше, чем получила. Какую именно, это уже решат судьи при детальном просмотре соревнований.

Что касается Линой Ашрам. Она допустила потерю на 0,7 балла. По одной бригаде, которая называется «техника исполнения», мы легко можем увидеть, что она сделала два больших шага и взяла палочку. Но эта потеря влечёт не только потерю 0,7 балла, но и другие ошибки по другим бригадам. Потенциально ей не засчитали трудности элементов, которые она не сделала. Мы не знаем, какие это трудности элементов. Гимнастка может изменять своё упражнение по ходу. Мы видим, что она не выполнила высокий бросок. Имея большой опыт, можно предположить, что это был бы высокий бросок и потом ловля, что стоит очень дорого. Она этот элемент не выполнила.

Помимо этих крупных ошибок, которые зрители видят сразу, на раз, есть ещё ошибки, которые отвечают за качество, которое присуще работе наших гимнасток. Это оттянутые стопы, колени, совершенная выразительность. По моему мнению, Дина Аверина должна быть быть олимпийской чемпионкой", — сказала Николаева в эфире программы «Время покажет».

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