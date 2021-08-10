Бывший премьер-министр Бельгии объявил Евросоюз победителем Олимпийских игр в Токио

Бывший премьер-министр Бельгии и представитель Европейского парламента по вопросам Брексита Ги Верхофстадт прокомментировал итоги Олимпиады-2020. Он считает, что победа на Играх досталась Евросоюзу.

«Забавный факт: у всех стран ЕС вместе взятых золотых медалей больше, чем у США или Китая. Я хотел бы видеть на форме спортсменов флаг ЕС рядом с национальной символикой. Наша идентичность разнообразна — мы гордые итальянцы, латыши, немцы, словенцы и европейцы. Наш спорт должен отражать это», — написал политик у себя в «твиттере».

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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