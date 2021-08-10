Познер — о словах Губерниева: быть трёхголовым драконом не всякому дано, он прав
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Телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Владимир болеет сразу за несколько стран на Олимпиадах, поэтому ему сложно быть объективным во многих вопросах.
«Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями.
В данном случае, я считаю, он меня похвалил: быть трёхголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав. Вот играли в финале Олимпиады волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы и те и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — цитирует Познера News.ru.
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