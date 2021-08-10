Украинская судья объяснила, почему сёстры Аверины не смогли выиграть золото Олимпиады-2020

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала итоги индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио и объяснила, почему россиянки не смогли завоевать золото. Победу неожиданно одержала представительница Израиля Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.

«Для меня удивительно, что российская делегация хотела открыть оценку за трудность. Она добилась своего, тем самым снизив влияние исполнения на оценку. Именно из-за этого сестры Аверины проиграли. Вот такой парадокс. По правилам, которые были с 2013-го по 2016 год (на мой взгляд, одни из лучших правил за всю историю гимнастики), Аверины бы точно выиграли. Но что уж говорить о прошлом.

Конечно же, у Линой есть проблемы в исполнении (стопы, локти, колени и так далее), но из-за низкого влияния технического исполнения на это никто не обращает внимание. Аналогично есть ошибки и у сестёр Авериных (низкое бедро в повороте в атитьюд, неточное положение корпуса в боковом наклоне и так далее). Придираться можно ко всем, но нужно, чтобы это происходило в обе стороны.

В финале Ашрам потеряла ленту, но получила меньше сбавок, чем Арина Аверина, которая её заменила. И это не судейская придирка к россиянке. Замена предмета — не так страшно. Важна причина его замены. У Арины не в первый раз возникают сложности именно в упражнении с лентой: у неё уже были и узлы, и палочка отрывалась от ленты. К сожалению, ситуация повторилась и на Олимпиаде — её лента завязала узел.

Аверины на этой Олимпиаде не были идеальны. Например, у Дины риск с мячом с ловлей в кувырок удался в квалификации, а в финале она его не сделала. А это солидный минус с оценки трудности.

Вообще, у Дины крайне низкие оценки за трудность тела почти во всех видах. В финале за упражнение с лентой и с булавами её трудность тела на 9-м месте среди всех участниц финала. Здесь очевидно влияние травмы, из-за которой более дорогие элементы она выполнять просто не могла», — цитирует Виноградную Sport24.

Победу в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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