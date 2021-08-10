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Лидер женской сборной России по гандболу назвала причину поражения в финале ОИ-2020

Лидер женской сборной России по гандболу назвала причину поражения в финале ОИ-2020
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Российская гандболистка, ставшая MVP олимпийского турнира в Токио, Анна Вяхирева рассказала, что помешало команде завоевать золото на Играх-2020.

«Честно говоря, ещё не пересматривала решающий матч с Францией, да и не очень хочется. На мой взгляд, главная причина поражения — они смогли навязать нам свой темп игры. Это достаточно вязкий гандбол, к которому мы просто не привыкли и который нам не нравится. Но соперницы нам его навязали, а мы не смогли переломить ход поединка и диктовать собственные условия.

Не хотелось ничего, кроме золота. Непросто было переживать поражение от Франции. Но всё равно я горжусь тем, чего мы достигли. Горжусь, что, несмотря на такое ужасное начало, взяли себя в руки и дошли до финала. Это большое достижение. После ничьей с Бразилией и поражения от Швеции просто собрались с девчонками с духом и поняли: назад дороги у нас нет, отступать некуда и нужно выжимать газ на полную», — приводит слова Вяхиревой RT.

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