Украинская судья объяснила, почему Дине Авериной долго выставляли оценку на Олимпиаде-2020

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала ситуацию с долгой паузой перед выставлением оценки гимнастке Дине Авериной на Олимпиаде в Токио. Россиянка в итоге завоевала серебро в многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.
«Олимпийские игры — интересные соревнования: там судит только одна бригада судей. Обычно на соревнованиях как минимум две бригады — каждая судит через вид (в многоборье одни судят обруч и булавы, вторые — мяч и ленту). Таким образом, соревнования проходят быстрее. Тут паузы были значительные, поэтому соревнования были растянуты.
Конечно же, выставить последнюю оценку, когда решается судьба золотой медали — очень нервное занятие. Судьи тоже люди, но подсчитать разницу там никто не мог. Судья выставляет свою оценку, но он не знает оценки в других бригадах и не может подсчитать, сколько надо выставить, чтобы выиграл тот или иной участник.
Видит все оценки и выдаёт итоговую в эфир президент технического комитета. И это была россиянка. Вряд ли она занималась подсчётами, чтобы выиграла гимнастка из Израиля», — цитирует Виноградную Sport24.
Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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