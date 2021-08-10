Гандболистка Анна Вяхирева: нас встретили с ОИ так, что мурашки бежали по коже

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась впечатлениями после возвращения с Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Нас встретили так, что мурашки бежали по коже всю дорогу до центра столицы. Спасибо огромное людям, которые пришли и ждали на этой жаре.
На Олимпиаде времени тебе в принципе не хватает ни на что и дни пролетают очень быстро. В том числе не удалось съездить на соревнования по другим видам спорта. Ты просто не успеваешь сделать ничего, разве что какие-то медицинские процедуры.
Благо был оборудован третий этаж от ФМБА, где нам помогали восстанавливаться. Поэтому в основном жили в режиме «номер — столовая — тренажёрный зал». Оставалось разве что развлекать друг друга в комнатах, вносить яркие краски в серые будни.
Меня много били на этом турнире, но обошлось без серьёзных повреждений. С другой стороны, ещё не до конца прошли те болячки, с которыми приехала в Токио. Откровенно говоря, приходилось много терпеть. Но это того стоило. Сейчас, надеюсь, удастся залечить всё основательно», — цитриует Вяхиреву RT.
- 10 августа 2021
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