Волейболист сборной России Егор Клюка объяснил поражение французам в финале ОИ-2020

Волейболист сборной России Егор Клюка назвал причины поражения в финале олимпийского турнира в Токио на Играх-2020.

«В финале проиграли, поскольку в пятом сете упустили инициативу. После этого сложно было опять «тушить» французов. Это был очень тяжёлый матч, в котором мы потратили огромное количество энергии, чтобы вернуться в игру. Тут где-то потеряли концентрацию, а где-то подсели физически. Просто такую команду, которая делает ставку на оборону, тяжело добивать. На это уходит много сил», — приводит слова Клюки RT.

Напомним, три волейболиста сборной России вошли в символическую сборную Олимпийских игр – 2020 в Токио. Максим Михайлов признан лучшим диагональным турнира, Егор Клюка – лучшим доигровщиком, Иван Яковлев – лучшим блокирующим.



Самым ценным игроком (MVP) турнира назван доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет, принесший своей команде 26 очков в финальном матче с командой России (3:2).

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