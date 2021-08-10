Илья Авербух заявил, что сёстры Аверины стали жертвами реформ в художественной гимнастике

Хореограф Илья Авербух дал комментарий по поводу сестёр Авериных, чьи результаты на Олимпиаде-2020 в Токио породили множество споров.
«Я сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде, на родине девчонок, в Нижегородской области, где они родились, где их родители, семьи. Сейчас вся страна объединится, мы все их поддержим.
Дай бог им сил пройти до следующего олимпийского цикла, это всего три года, и взять реванш.
Я думаю, что то, что произошло, конечно, это, безусловно, несправедливо по отношению и к нашим девочкам, и по отношению ко всему. Но это произошло как раз вследствие того, что началась реформа в судействе. Если мы проводим аналогии с фигурным катанием, то у нас она тоже длилась достаточно долго.
Поэтому в жернова реформы отчасти и попали наши девчонки. Это реформа, которая должна найти баланс между сложностью, не потеряв той красоты, за которую мы любим художественную гимнастику, которую проповедовали всегда советская и российская школы художественной гимнастики», — цитирует Авербуха «Р-спорт».
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