Президент ФГСР: российские гребцы заслужили оценку «отлично» за Олимпиаду

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин высоко оценил результаты российских гребцов на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Мы уже провели предварительный разбор результатов Игр. 4 августа прошло заседание президиума федерации. У нас принято оценивать работу удовлетворительно или неудовлетворительно, но в этот раз я предложил оценить ее как отлично, и члены президиума согласились. Более глубокий анализ будет чуть позже», — цитирует Свирина „РИА Новости“.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские гребцы завоевали две серебряные награды. Сначала Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в парной академической гребле, а затем Анна Пракатень стала второй в одиночном виде программы.

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