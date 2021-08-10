Главный тренер женской сборной России по гандболу: в финале ОИ нам не хватило куража

Главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев подвёл итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Олимпиада есть Олимпиада, любое место на пьедестале — это хороший результат. Отлично — нет, потому что хотелось золота. Тогда бы было отлично. Если бы история повторилась, то мы бы переиграли Францию в финале.



Что тогда не сложилось? Очень был тяжёлый полуфинал, где мы отдали много сил и эмоций. Игра закончилась поздно, невозможно было уснуть. Следующий день бы скомканный, а там сразу финальная игра. Мы не до конца восстановились, с этим связаны ошибки. Не хватило куража. Вот немножко нужно было добавить, но этого не произошло. Поздно ли взяли тайм-аут? Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Сослагательного наклонения не бывает в спорте.



Критика со стороны главы Федерации гандбола России Шишкарева? Были ограничения выкладывания в сетях нашей жизни, мы решили сосредоточиться на игре, чтобы ничего не мешало думать о матчах, чтобы только гандбол был в голове. Девочки сами посмотрели игру со Швецией, без комментариев, мы не присутствовали там. После этого разговора вся команды мобилизовалась. Это полностью заслуга девчонок, что они нашли силы внутри себя.



Как я руководил в этот момент? Мне не надо было мешать. Ощущал ли я давление? В любом случае мне очень много приходило сообщений от знакомых, связанных с гандболом, которые поддерживали. Никакого негатива не было, только слова поддержки. Может быть, слова Шишкарева сыграли какую-то положительную роль. Получается, сыграли. Не могу сказать, что именно эти слова меня мотивировали на что-то. Самое главное, что девчонки мотивировались.



Есть ли желание продолжать работу? Это не мне решать, решать будет исполком. У меня желание есть», — сказал Алексеев в эфире программы «Все на Матч!».