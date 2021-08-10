Стали известны призовые украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2020 в Токио

Объявлены суммы призовых, которые получат украинские спортсмены за медали, завоёванные на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает «Суспiльне». За золото — $ 125 тыс., за серебро — $ 80 тыс., за бронзу — $ 55 тыс.

Сборная Украина установила антирекорд на Олимпийских играх в Токио. В итоговом медальном зачёте команда заняла лишь 44-е место — это худший результат за время выступлений Украины на летних Олимпиадах.



Украинские спортсмены завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. Единственным обладателем золота стал борец Жан Беленюк. Впервые в истории выступлений на летних Олимпиадах украинцы не смогли выиграть больше одной золотой медали. Раньше худшим результатом были два золота Игр-2016. Тогда украинцы в медальном зачёте стали 35-ми.

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