Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Стали известны призовые украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2021 в Токио

Стали известны призовые украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2020 в Токио
Комментарии

Объявлены суммы призовых, которые получат украинские спортсмены за медали, завоёванные на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает «Суспiльне». За золото — $ 125 тыс., за серебро — $ 80 тыс., за бронзу — $ 55 тыс.

Сборная Украина установила антирекорд на Олимпийских играх в Токио. В итоговом медальном зачёте команда заняла лишь 44-е место — это худший результат за время выступлений Украины на летних Олимпиадах.

Украинские спортсмены завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. Единственным обладателем золота стал борец Жан Беленюк. Впервые в истории выступлений на летних Олимпиадах украинцы не смогли выиграть больше одной золотой медали. Раньше худшим результатом были два золота Игр-2016. Тогда украинцы в медальном зачёте стали 35-ми.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Министр спорта Украины назвал самое болезненное для страны поражение на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021