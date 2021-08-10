Французская гандболистка возмутилась тем, что L’Équipe поместила на обложку Лионеля Месси

Французская гандболистка Клеопатра Дарлё выразила возмущение тем, что на обложку свежего номера газеты L’Équipe был помещён аргентинский футболист Лионель Месси. В то время как женская сборная Франции по гандболу одержала историческую победу в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Француженки обыграли действующих чемпионок Игр в Рио-де-Жанейро — команду России со счётом 30:25.

Публикация доступна в «твиттере» Клеопатры Дарлё.

«История повторяется… Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» — написала Дарлё в своём «твиттере», сделав репост анонса обложки номера французской газеты L’Équipe.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Барселоны» Месси стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.