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Французская гандболистка возмутилась тем, что L’Équipe поместила на обложку Лионеля Месси

Французская гандболистка возмутилась тем, что L’Équipe поместила на обложку Лионеля Месси
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Французская гандболистка Клеопатра Дарлё выразила возмущение тем, что на обложку свежего номера газеты L’Équipe был помещён аргентинский футболист Лионель Месси. В то время как женская сборная Франции по гандболу одержала историческую победу в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Француженки обыграли действующих чемпионок Игр в Рио-де-Жанейро — команду России со счётом 30:25.

Публикация доступна в «твиттере» Клеопатры Дарлё.

«История повторяется… Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» — написала Дарлё в своём «твиттере», сделав репост анонса обложки номера французской газеты L’Équipe.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Барселоны» Месси стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

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