Экс-депутат Верховной Рады назвала легкоатлетку Могучих «биомусором» за фото с Ласицкене

Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады, жёстко высказалась в адрес украинской легкоатлетки Ярославы Могучих за совместные снимки с россиянкой Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих — бронзу.

«Спорт, так же, как и религия, так же, как и другая сфера бытия, на самом деле является категорией политической. И то, что сделала эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Собственно, она подтвердила тезис Путина. Если б я руководила олимпийским комитетом, вернула б награду этого биологического мусора назад.

Тело без идеи ничего не стоит, это просто мусор. И эта особа, этот мусор, продемонстрировала тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я публично обращаюсь к ней и спрашиваю: «Если б ты, баба, имела ребёнка и твоего ребёнка убили, ты обнималась бы с убийцей?» — приводит слова Фарион Вести.ua.

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