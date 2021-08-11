Диетолог чемпиона ОИ-2020 в беге на 100 метров подозревается в распространении допинга

Джакомо Спаццини, профессиональный бодибилдер и диетолог, работавший с чемпионом Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров Ламонтом Марселем Джейкобсом, является объектом широкомасштабного расследования незаконного распространения анаболических стероидов. Об этом сообщает Insider.

Британское издание Times в свою очередь подтверждает, что полиция Милана расследует дело Джакомо Спаццини, который утверждал, что он сыграл решающую роль в сенсационной победе Джейкобса на Олимпиаде.

В юридических документах отмечается, что офицеры проверяют утверждения о том, что Спаццини и его неназванный сотрудник получили блокнот с рецептами и печать больничного врача, которые использовались для незаконного приобретения допинговых продуктов, таких как гормоны роста и анаболические стероиды, для себя и других клиентов тренажерных залов.

Спаццини могут также инкриминировать статью мошенничество, поскольку он не имел необходимой квалификации, чтобы позиционировать себя как диетолог.

Агент легкоатлета в начале этой недели выступил с заявлением в нескольких СМИ, в котором подтвердил, что его клиент действительно работал со Спаццини, но прекратил их «профессиональные отношения» в марте 2021 года после того, как узнал о расследовании.