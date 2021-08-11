Диетолог чемпиона ОИ-2020 в беге на 100 метров подозревается в распространении допинга

Джакомо Спаццини, профессиональный бодибилдер и диетолог, работавший с чемпионом Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров Ламонтом Марселем Джейкобсом, является объектом широкомасштабного расследования незаконного распространения анаболических стероидов. Об этом сообщает Insider.
Британское издание Times в свою очередь подтверждает, что полиция Милана расследует дело Джакомо Спаццини, который утверждал, что он сыграл решающую роль в сенсационной победе Джейкобса на Олимпиаде.
В юридических документах отмечается, что офицеры проверяют утверждения о том, что Спаццини и его неназванный сотрудник получили блокнот с рецептами и печать больничного врача, которые использовались для незаконного приобретения допинговых продуктов, таких как гормоны роста и анаболические стероиды, для себя и других клиентов тренажерных залов.
Спаццини могут также инкриминировать статью мошенничество, поскольку он не имел необходимой квалификации, чтобы позиционировать себя как диетолог.
Агент легкоатлета в начале этой недели выступил с заявлением в нескольких СМИ, в котором подтвердил, что его клиент действительно работал со Спаццини, но прекратил их «профессиональные отношения» в марте 2021 года после того, как узнал о расследовании.
- 11 августа 2021
-
02:21
-
02:11
-
00:47
- 10 августа 2021
-
23:55
-
23:22
-
23:00
-
22:38
-
22:18
-
21:55
-
21:43
-
20:34
-
19:47
-
19:26
-
19:12
-
19:10
-
18:55
-
18:18
-
18:08
-
18:07
-
17:49
-
17:27
-
16:36
-
16:30
-
15:50
-
15:47
-
15:14
-
15:13
-
15:09
-
14:51
-
14:42
-
14:15
-
13:56
-
13:43
-
13:40
-
13:14