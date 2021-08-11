Сёстры Аверины заявили, что намерены взять реванш у Ашрам на ОИ-2024 в Париже

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины, выступающие в художественной гимнастике, рассказали, что намерены взять реванш у представительницы Израиля Линой Ашрам на ближайшей летней Олимпиаде – в Париже (Франция) в 2024 году.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперёд. Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось», — цитирует Дину Аверину ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

«Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», — добавила Арина Аверина.