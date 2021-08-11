Волейболист Егор Клюка: возможность взять золото Игр не даёт полностью отпустить ситуацию

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка поделился эмоциями после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Сейчас немножко отпускает, но, когда вспоминаешь об Олимпиаде, понимаешь, что возможность взять золото не даёт полностью отпустить ситуацию. Первое олимпийское серебро – награда выше, чем золото на чемпионате Европы? Конечно, олимпийская медаль – немножко другой уровень соревнований. Так близко к золоту я никогда не был.

Уже через семь дней мы соберёмся для подготовки к чемпионату Европы. Успею ли отдохнуть? Я как-то особо не напрягаюсь. Адекватно понимаю, что все в одинаковых условиях и все европейские команды после Олимпиады туда поедут. Планы на семь дней? Хотя бы отоспаться, потому что плохо сплю из-за часовых поясов. И провести много времени с семьёй, потому что опять уеду. Как встретили? Да, в Москве была сильная встреча. Нас посадили в автобусы с открытым верхом, мы ехали по Москве, все кричали. Ещё на Красной площади было представление.

В чём была главная сила? Мы старались каждое очко, на протяжении всего турнира держали уровень. Опять же, финал – это финал и в пятой партии упустили инициативу. Тяжело ли физически и эмоционально найти силы на чемпионат Европы? Я впервые нахожусь в таком положении, когда после пиковой формы придётся опять её набирать. Раньше после Олимпиады всегда была пауза. Но ничего, будем работать в два раза больше. Клубный сезон – это нормально, потому что обычно хватает времени набрать форму. А тут нужно быстро-быстро выйти на пик.

Что самое сложное? Если честно, я вообще ни о чём не думал. Старался всё-таки добиться какого-то результата на Олимпиаде, потому что после Рио я ехал ни с чем. Это были, наверное, самые неприятные ощущения», — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата» Георгием Горностаевым.