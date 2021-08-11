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Дмитрий Губерниев: спускать всех собак на Линой Ашрам? Она-то здесь при чём?

Дмитрий Губерниев: спускать всех собак на Линой Ашрам? Она-то здесь при чём?
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), закрыла свой аккаунт в «Инстаграме» из-за свалившегося на неё хейта пользователей.

«Слушайте, в соцсети в XXI пишут всё и всем. Если ты немножко стал публичной фигурой, тебе будет прилетать и хейт, и благодарность, и ещё что-то. Нужно просто понимать, чем твоё слово отзовётся. Спускать всех собак на израильскую олимпийскую чемпионку – а она-то здесь при чём? Она честно делала свою работу. Вопросы-то не к ней, вопросы к судьям», — приводит слова Губерниева Газета.Ru.

Ашрам победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). По окончании соревнований российская сторона выразила недовольство судейством.

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