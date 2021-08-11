Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Линой Ашрам устроили торжественую встречу в Израиле

Линой Ашрам устроили торжественую встречу в Израиле
Комментарии

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото летних Олимпийских игр в Токио, вернулась на родину. В аэропорту Тель-Авива несколько сотен болельщиков устроили ей торжественную встречу.

«У меня просто нет слов. Это один из самых необычных моментов в моей жизни. Спасибо всем за тёплый приём и любовь. Спасибо за такую встречу. Я счастлива вернуться домой. Я навсегда это запомню», — приводит слова Ашрам ONE.

Видео доступно в «твиттере» Эрана Свиссы

Серебряным призёром в многоборье стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

Победу в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Новость по теме
Линой Ашрам закрыла аккаунт в «Инстаграме»
Новость по теме
Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021