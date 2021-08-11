Линой Ашрам устроили торжественую встречу в Израиле

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото летних Олимпийских игр в Токио, вернулась на родину. В аэропорту Тель-Авива несколько сотен болельщиков устроили ей торжественную встречу.
«У меня просто нет слов. Это один из самых необычных моментов в моей жизни. Спасибо всем за тёплый приём и любовь. Спасибо за такую встречу. Я счастлива вернуться домой. Я навсегда это запомню», — приводит слова Ашрам ONE.
Видео доступно в «твиттере» Эрана Свиссы
Серебряным призёром в многоборье стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
Победу в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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