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В Северной Корее стартовала трансляция олимпийских соревнований с опозданием на три недели

В Северной Корее стартовала трансляция олимпийских соревнований с опозданием на три недели
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Государственное телевидение Северной Кореи показало репортаж об Олимпийских играх в Токио во вторник, через несколько дней после церемонии закрытия, сообщает NK News.

Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут матча женского футбольного группового этапа между Великобританией и Чили, сыгранного почти тремя неделями ранее 21 июля, без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы о том, как были получены эти кадры.

В прошлые годы Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал Пхеньяну (КНДР) официально лицензированную трансляцию с Игр в рамках партнёрства с южнокорейской вещательной компанией SBS. ABU не ответил на запрос СМИ, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции соревнований в Токио в этом году.

Трансляция во вторник стала первой видеозаписью Олимпийских игр 2020 года в Токио, широко показанной гражданам Северной Кореи, которым запрещён доступ к Интернету или международным телеканалам. В Северной Корее есть ещё один спортивный канал, доступный только в цифровом формате, который, возможно, показывал освещение Олимпийских игр, но он не является широко доступным для населения и недоступен за рубежом.

Для Северной Кореи нет ничего необычного в том, чтобы лишать своих граждан освещения Олимпийских игр или международных турниров по другим видам спорта, и когда такое освещение показывают по KCTV, обычно оно выходит в эфир неделями или даже годами позже.

В этом году у КНДР меньше стимулов для освещения Игр в прямом эфире, поскольку спортсмены этой страны не участвуют в Олимпиаде. В апреле Северная Корея объявила, что отказывается от участия в Олимпийских играх в Токио, сославшись на озабоченность по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

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