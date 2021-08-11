Украинский призёр ОИ: ударила молния, меня зацепило. С этого момента карьера вверх пошла

Украинский шпажист Игорь Рейзлин, завоевавший бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония), рассказал, как в его карьере произошёл прорыв.

«Вообще ничего не получалось на протяжении многих лет. Я там периодически попадал в сборную: с 2009 по 2011 годы три чемпионата мира и Европы посетил, ничего там не нафехтовал. Потом на два, даже на три года вообще вывалился из основы, никуда не попадал, меня даже не вызывали на сборы. Потом попал на чемпионат мира – ничего там не нафехтовали ни в личных, ни в командных соревнованиях. И я опять вывалился на четыре года, никуда не ездил.



Тяжело, конечно, было. Очень тяжело. Но какая-то вера была, что это всё не зря. Что если продолжать работать, то, может быть, не факт, но, может быть, получится. Хорошо, что так сложилось.

Могу рассказать немного смешную историю. В 2017 году я впервые с 2009 года попал на этапе Кубка мира в призы. И где-то за полторы недели до этих соревнований в Швейцарии я поехал с друзьями поиграть в футбол. Там дождик шёл, я стоял под деревом с телефоном, ждал, пока ребята соберутся. В это время в дерево, которое в двух метрах от меня стояло, ударила молния. Меня, судя по всему, каким-то остаточным разрядом зацепило. Короче, я потерял сознание, прокусил язык насквозь. Потом ещё себя дня четыре плохо чувствовал. А потом поехал на этап Кубка мира и попал в призы. И, собственно говоря, с этого момента карьера вверх пошла. Такое, меня подкалывают до сих пор», — цитирует Рейзлина Xsport.