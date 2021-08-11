«Ноющие неудачники». Израильское СМИ – о россиянах, которые возмущены победой Линой Ашрам

Израильское издание Israel Hayom опубликовало статью, посвящённую реакции россиян на победу израильской «художницы» Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Материал вышел под названием: «Ноющие неудачники? Россия возмущена оценками судей после того, как Ашрам лишила Аверину золота».

В статье приводятся комментарии публичных персон из России по поводу судейского скандала на Играх, в частности, даны слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министра спорта Олега Матыцина и других.

Напомним, на Играх россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.