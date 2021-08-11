Украинская каноистка — о фото Могучих с Ласицкене: не вижу в этом ничего плохого

Украинская каноистка Людмила Лузан, ставшая двукратным призёром Олимпиады в Токио, прокомментировала фото соотечественницы Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки принимали участие в Играх-2020 в соревнованиях по прыжкам в высоту. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу. По окончании соревнований девушки сделали совместное фото с флагами, за что Могучих подверглась критике на родине.

«У неё не было никаких плохих намерений. Она была счастлива, что она в тройке призёров, и из уважения к своей конкурентке они обнялись и сделали фото. Я не вижу в этом ничего плохого. Я уверена, что она патриот нашей страны», — приводит слова Лузан «Страна».

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.