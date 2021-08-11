Матыцин ответил мужу Ласицкене. Тот заявлял, что министр не хотел видеть Марию на ОИ-2020

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на слова мужа легкоатлетки Марии Ласицкене Владаса Ласицкаса, который утверждал, что Матыцин был против поездки Марии на Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония). В итоге, Ласицкене завоевала золото Игр в прыжках в высоту.
«Перед Олимпийскими играми я встречался со всеми сборными, заезжал и на тренировочную базу в Новогорске, где хотел встретиться с Марией перед её отлётом в Токио. Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня как министра было бы абсурдом выступать против участия в Олимпийских играх сильнейшей легкоатлетки. У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении её здоровья, но с моей стороны было единственное желание – чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио.
Марию Ласицкене и её тренера я хочу поздравить с этой громаднейшей победой. Но если говорить о ситуации в целом, то только конструктивное взаимодействие и общие усилия спортсменов, тренеров, федерации помогут добиться окончательного восстановления российской легкой атлетики», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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