Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Матыцин ответил мужу Ласицкене. Тот заявлял, что министр не хотел видеть Марию на Олимпиаде 2021

Матыцин ответил мужу Ласицкене. Тот заявлял, что министр не хотел видеть Марию на ОИ-2020
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на слова мужа легкоатлетки Марии Ласицкене Владаса Ласицкаса, который утверждал, что Матыцин был против поездки Марии на Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония). В итоге, Ласицкене завоевала золото Игр в прыжках в высоту.

«Перед Олимпийскими играми я встречался со всеми сборными, заезжал и на тренировочную базу в Новогорске, где хотел встретиться с Марией перед её отлётом в Токио. Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня как министра было бы абсурдом выступать против участия в Олимпийских играх сильнейшей легкоатлетки. У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении её здоровья, но с моей стороны было единственное желание – чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио.

Марию Ласицкене и её тренера я хочу поздравить с этой громаднейшей победой. Но если говорить о ситуации в целом, то только конструктивное взаимодействие и общие усилия спортсменов, тренеров, федерации помогут добиться окончательного восстановления российской легкой атлетики», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Новость по теме
Муж Ласицкене: министр спорта России Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио
Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм! Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021