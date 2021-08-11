Украинский борец Жан Беленюк объяснил, почему станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал, почему после своей победы в финале олимпийского турнира в Токио он станцевал гопак.
«Дело в том, что я, когда выиграл Европейские игры пару лет назад, станцевал гопак. И он так запомнился, что люди не поздравляли меня с победой, а говорили – «Гопак – во!». И после этого я пообещал, что если выиграю Олимпийские игры, станцую гопак. Я просто ходил на украинские народные танцы в детстве, и меня выгнали оттуда – сказали, что недостаточно растянут. Но навыки остались. Смотрю на Усика, и думаю – это я смогу», — цитирует Беленюка Znaj со ссылкой на программу «Сніданок з 1+1».
В финальном поединке Жан победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Эта золотая медаль стал единственной для Украины на Играх-2020.
- 11 августа 2021
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