Украинский борец Жан Беленюк объяснил, почему станцевал гопак после победы на Олимпиаде

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал, почему после своей победы в финале олимпийского турнира в Токио он станцевал гопак.

«Дело в том, что я, когда выиграл Европейские игры пару лет назад, станцевал гопак. И он так запомнился, что люди не поздравляли меня с победой, а говорили – «Гопак – во!». И после этого я пообещал, что если выиграю Олимпийские игры, станцую гопак. Я просто ходил на украинские народные танцы в детстве, и меня выгнали оттуда – сказали, что недостаточно растянут. Но навыки остались. Смотрю на Усика, и думаю – это я смогу», — цитирует Беленюка Znaj со ссылкой на программу «Сніданок з 1+1».

В финальном поединке Жан победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Эта золотая медаль стал единственной для Украины на Играх-2020.