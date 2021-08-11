Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Украинский борец Жан Беленюк объяснил, почему станцевал гопак после победы на Олимпиаде-2021 в Токио

Украинский борец Жан Беленюк объяснил, почему станцевал гопак после победы на Олимпиаде
Комментарии

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк рассказал, почему после своей победы в финале олимпийского турнира в Токио он станцевал гопак.

«Дело в том, что я, когда выиграл Европейские игры пару лет назад, станцевал гопак. И он так запомнился, что люди не поздравляли меня с победой, а говорили – «Гопак – во!». И после этого я пообещал, что если выиграю Олимпийские игры, станцую гопак. Я просто ходил на украинские народные танцы в детстве, и меня выгнали оттуда – сказали, что недостаточно растянут. Но навыки остались. Смотрю на Усика, и думаю – это я смогу», — цитирует Беленюка Znaj со ссылкой на программу «Сніданок з 1+1».

В финальном поединке Жан победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Эта золотая медаль стал единственной для Украины на Играх-2020.

Новость по теме
Стали известны призовые украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021