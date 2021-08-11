Гандболистка Анна Сень — об Олимпиаде: всё не заладилось с самого начала

Российская гандболистка Анна Сень, удалённая в полуфинале олимпийского турнира с Норвегией, подвела итоги выступлению национальной сборной на Олимпиаде.

«Честно и откровенно. Всё не заладилось с самого начала, когда на предолимпийском сборе я получила повреждение ноги, не могла ходить без боли. В тот момент я действительно переживала, ведь я очень мечтала об этой Олимпиаде, а она могла пройти без меня…

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Это была моя третья подготовка к ОИ, могу сказать, что оказалась она самой тяжёлой. Мы бегали огромные дистанции, были физические нагрузки и совсем мало игровой практики, что вовсе непривычно. К счастью, во время сборов были три выходных, за которые я в Ростове смогла восстановить ногу и вернулась счастливая в сборную, и продолжила готовиться к Играм.

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В самом Токио наша жизнь оказалась не проста… Огромное количество ограничений, за территорию Олимпийской деревни выход был строго запрещён. Каждый день сдавали ПЦР-тест, везде были в масках и даже в столовой каждое место за столом было ограничено стёклами, все посетители были в перчатках. В таких условиях мы ещё никогда не находились, было одновременно тяжело и интересно.

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После первых двух игр наша команда проделала огромную работу, вернула командный дух, силу, сплочённость и следующие игры проходили уже лучше. На этом турнире не было такой ротации состава как на Играх в Рио, но я была счастлива быть частью этой команды и помогать им. Всегда со скамейки поддерживала всем сердцем и душой.

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Если взять матч с Норвегией, то этот день хочется забыть как страшный сон, ибо если бы команда проиграла, я бы никогда себе этого не простила. Спасибо девочкам за то, что играли, как говорится «за себя и того парня».

А тренерский штаб после игры очень поддержал меня. Так же могу сказать, что на этих ОИ мне очень не хватало на скамейке одного человека — вы можете увидеть его на последнем фото…

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Хочется безумно много рассказать и показать вам, надеюсь за пару дней все посты будут выставлены», — написала Сень в своём "Инстаграме".

Сборная России в финальном матче Олимпиады уступила сборной Франции со счётом 25:30.

Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Анны Сень.