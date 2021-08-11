Немецкая пятиборка ответила на обвинения в жестоком обращении с животным

Через несколько дней после неудачного выступления в конкуре на турнире по современному пятиборью на Олимпийских играх — 2020 в Токио немецкая спортсменка Анника Шлой прокомментировала инцидент, за который подверглась резкой критике в соцсетях.
Конь Saint Boy отказался подчиняться Шлой и преодолевать препятствия, лишив её надежды на медаль. Немецкая спортсменка, которая лидировала после плавания и фехтования, весьма грубо пыталась воздействовать на животное, используя удары хлыстом и шпорами. Однако результата это не принесло, очков за конкур спортсменка так и не набрала.
«Последние несколько дней были для меня шокирующими во всех отношениях. Однако критика, с которой я столкнулся в социальных сетях, перечеркнула разочарование от упущенной медали.
Я сразу расплакалась и была очень напряжена, потому что, едва выехав на трассу, поняла, что соревнования для меня сейчас и закончатся. Это была безнадёжная, трудная ситуация для лошади и для меня.
Я не слишком грубо обращалась с лошадью, я себя контролировала. Не могу упрекнуть себя в жестоком обращении с животным. Хотя сейчас это уже не имеет смысла. Но, наверное, я могла бы отреагировать немного спокойнее, уравновешеннее. Но во время соревнований, в стрессовой ситуации нет времени думать об этом. Теперь это уже не имеет значения», — приводит слова Шлой Bild.
- 11 августа 2021
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