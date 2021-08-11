Абдулрашиду Садулаеву подарили $ 1 млн за победу на Олимпиаде-2020

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву $ 1 млн за победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», – приводит слова Садулаева РИА «Новости».

В финале турнира в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. После этого спортсмен был выбран знаменосцем российской команды на церемонии закрытия. Садулаев завоевал золото на второй Олимпиаде подряд, на Играх в Рио-де-Жанейро он стал лучшим в категории до 86 кг.