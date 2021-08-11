Винер-Усманова: Ашрам — хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала произошедшее в финале личного многоборья на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
Напомним, российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место, уступив золото Линой Ашрам. В финальном выступлении израильтянка уронила ленту, но судьи не стали снижать ей оценку.
«Мне трудно придумать этому название. Я на своём веку не видела такого соревнования, где оценки выставлялись шесть минут, когда решалась судьба золотой медали. Было поразительно, что девушки ждали решения о том, кто чемпион. Не по оценке, а по решению. После соревнования волонтёры-японцы скандировали «Спасибо! Спасибо!». Все, в том числе журналисты, были в таком напряжении, и тут разразилась буря. Вдруг вот такое решение, Линой никогда не была первой в многоборье.
Я очень здорово всё просматривала, я увидела, что всё было понятно с самого начала, потому что эти соревнования на финале отличались от отбора на ступень. Если на ступени, допустим, сегодня было три балла, то завтра станет два. Против Ашрам я ничего не имею, она хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка. Она потом плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».
- 11 августа 2021
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