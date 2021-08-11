«Говорить мне про трудность? Смешно!» Винер-Усманова — о причинах поражения Авериной на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова объяснила, почему Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпиады-2020, уступив израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.

«Понимаете, всё дело в том, что есть слово «надоело». Я постаралась сделать так, чтобы каждое упражнение было спектаклем, чтобы они не были похожи друг на друга. Чтобы была хореография, которая у нас в России и Советском Союзе всегда была на высоте, и работа с предметами, которая всегда была на высоте у болгар. Я у них училась. Это сочетание дало те 20 лет, которые мы были чемпионами. Это очень тяжёлый труд — сочетать красоту, грацию, чистоту движений и сложность. Нас всегда ругали за сложность. Мне рекомендовали убрать сложность у Кабаевой, заверяя, что на этом она не наберёт дополнительных баллов. Мы старались всё это время держать планку, а сейчас нам взяли и всё отрезали.

Конечно, я всегда понимала. Знала, что наш предыдущий президент Международной федерации художественной гимнастики Бруно Гранди очень не хотел, чтобы доминировала Россия. Всеми способами хотел это остановить.

Разговаривала ли я с судьями, ответственными за подобные результаты? Я могу позвонить им, но не хочу, им нечего мне сказать. Они сейчас рассказывают всякие басни, что трудность должна быть выше. Говорить мне про трудность? Это смешно!

Можно ли выиграть, если выронила предмет? Это вообще нонсенс. Это просто смешно. Девочка сама понимала, что выиграть не сможет», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».