Мельникова рассказала, с какими проблемами она столкнулась перед Олимпиадой в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась перед стартом Олимпиады-2020, а также поделилась эмоциями от своего результата в Токио.
«Мне очень обидно за мой финал на брусьях, где я упала. Я знала, что если сделаю свою комбинацию, то могу быть на пьедестале, и упустила этот шанс. Я задела жерди ногами на втором элементе, и всё пошло комом. Сказалась усталость, это был третий день моих выступлений. Сложно держать себя в эмоциональном тонусе, постоянно зная, что нужно показывать максимум.
Под конец полутора лет, проведённых на закрытой базе, у меня началась мини-апатия, когда было всё лень. Я заставляла себя ходить на тренировки, у меня никогда такого не было. Я всегда была активная, заинтересованная. А здесь я ложусь на кровать, и мне ничего не хочется делать. Жила от тренировки до тренировки. Было непросто, но когда приехали в Токио, вдохновение поднялось. Олимпийский дух, другие люди», — сказала Мельникова в эфире «Матч ТВ».
На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) 21-летняя россиянка завоевала три медали: золото в командном многоборье, а также бронзовые награды в личном первенстве и вольных упражнениях.
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