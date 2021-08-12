Украинская легкоатлетка Могучих прокомментировала травлю после фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих по возвращении из Японии прокомментировала фото с россиянкой Марией Ласицкене, вокруг которого разгорелся скандал. На Олимпийских играх в Токио Могучих завоевала бронзу в прыжках в высоту.
«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее.
Все обычно поздравляют друг друга после соревнований», – приводит слова украинской спортсменки «Страна».
Напомним, Ярослава Могучих подверглась жёсткой критике в социальных сетях за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе.
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