Министр спорта Украины: надо поддержать Могучих, чтобы мы не увидели её в другой стране

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал резонанс вокруг фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу.



«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление… Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР, с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций», — приводит слова Гутцайта „Интерфакс-Украина“.

Министр также призвал поддержать Могучих, «чтобы не произошло так, что сейчас много чего идёт на неё, а потом мы не увидели её в другой стране».