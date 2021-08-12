Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Министр спорта Украины: надо поддержать Могучих, чтобы мы не увидели её в другой стране

Министр спорта Украины: надо поддержать Могучих, чтобы мы не увидели её в другой стране
Комментарии

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал резонанс вокруг фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу.

«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление… Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР, с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций», — приводит слова Гутцайта „Интерфакс-Украина“.

Министр также призвал поддержать Могучих, «чтобы не произошло так, что сейчас много чего идёт на неё, а потом мы не увидели её в другой стране».

Новость по теме
Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией
Новость по теме
Ярослава Могучих — о фото с Ласицкене: нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021