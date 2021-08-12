Министр спорта Украины: надо поддержать Могучих, чтобы мы не увидели её в другой стране

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал резонанс вокруг фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировались с флагами Украины и ОКР по окончании соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу.
«Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление… Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР, с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций», — приводит слова Гутцайта „Интерфакс-Украина“.
Министр также призвал поддержать Могучих, «чтобы не произошло так, что сейчас много чего идёт на неё, а потом мы не увидели её в другой стране».
- 12 августа 2021
-
14:09
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:43
-
13:17
-
13:12
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32