Синхронистка Шишкина объяснила, почему расплакалась, выиграв золото Олимпиады-2020
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила, почему расплакалась на награждении после победы на Играх-2020 в Токио.
«Я, наверное, больше всех плакала, у меня была истерика — пришлось даже успокоительное пить. Первая причина, по которой я начала плакать после этой победы, в отсутствии флага и гимна. В тот момент я всем нутром почувствовала, чего нас лишили. Ещё плакала потому, что это были мои последние Олимпийские игры — я заканчиваю свою карьеру. Третье — было ужасно обидно за нашу запасную, Веронику Калинину, которая должна была стоять рядом с нами и заслуживает эту медаль», — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».
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