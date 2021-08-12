Российский участник Олимпийских игр Полянский сдал положительный допинг-тест

Пресс-служба Международной федерации триатлона заявила о возможном нарушении антидопинговых правил россиянином Игорем Полянским.

Допинг-проба, взятая у Полянского во время внесоревновательного контроля на предолимпийском сборе во Владивостоке 21 июля, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Международная федерация была проинформирована об этом аккредитованной лабораторией ВАДА 5 августа.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Отметим, накануне Игр положительную допинг-пробу на эритропоэтин сдала украинская триатлонистка Юлия Елистратова.

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