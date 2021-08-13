Спринтер Джейкобс — об обвинении в допинге: подозрения британцев меня не трогают

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс ответил на обвинения британских СМИ и представителя Великобритании в эстафете 4x100 Чиджинду Уджи в употреблении допинга.

«Их подозрения меня не трогают, они не знают моих жертв и моей истории. Ситуация вызывает улыбку», — приводит слова 26-летнего Джейкобса итальянский журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Чемпион Европы в помещении в беге на 60 м Джейкобс, который только переключился с прыжков в длину в 2018 году, произвёл одну из самых больших сенсаций в Токио, когда пробежал 100 м за 9,80 секунды, завоевав золото. Впервые из 10 секунд он выбежал только в мае. А на Олимпиаде-2020 Джейкобс также помог сборной Италии завоевать золото в эстафете 4х100 м.